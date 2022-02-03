مداهمات للجيش في البقاع وضبط ممنوعات

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:

دهمت قوة من الجيش بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات في بلدة المشرفة الحدودية منزلي كل من المطلوبين (ج.ح.ح) و(م.ح.ح)، بجرائم قتل عسكريين والقيام بعمليات سرقة ومن ضمنها سرقة سيارات، إضافة إلى عمليات خطف.

وضبطت القوة داخل المنزلين كمية من المخدرات وحبوب الكبتاغون، وعددا من السيارات والجرارات الزراعية والدراجات النارية المسروقة، وأسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية وكاميرات مراقبة ولوحات سيارات مسروقة ودفاتر سيارات مزورة ومسروقة، وأسمدة زراعية وأسلاكا كهربائية وهواتف خلوية.

كما دهمت قوة من الجيش بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات منازل المتورطين في خطف الطفل (ر.ك) في حي الشراونة ـ بعلبك ، حيث تم تبادل إطلاق نار مع المتورطين وعلى أثرها تم توقيف السوري (م.أ)، وضبطت القوة ماكينات لتصنيع المخدرات بالإضافة إلى أسلحة حربية وذخائر عائدة لها، وكمية كبيرة من حشيشة الكيف وأنواعا مختلفة من المخدرات بالإضافة إلى سيارة نوع جيب وكاميرات مراقبة وهواتف خلوية وخزنة أموال،

وسلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.