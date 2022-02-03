living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - هذه هي التفاصيل المعروفة حتى الساعة عن تحرير الطفل ريان كنعان

3
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 أكدت مصادر مطلعة على خطف الطفل ريان كنعان عبر موقعنا أن تنسيقاً حصل بين مختلف الأجهزة الأمنية لإتمام عملية تحرير الطفل ريان، والتنفيذ الأخير حصل على يد شعبة المعلومات. وتضيف المصادر أن هناك تكتماً شديداً من قبل قيادة هذا الجهاز عن إعطاء أي معلومات أو معطيات خصوصاً ان هناك تضارباً بالرويات. وتقول المصادر أن التحقيقات ستستمر في اليومين المقبلين وستتضح الصورة قريباً والأهم أن الطفل عاد سالماً الى أهله، لكن هناك رواية تقول بإن المستهدف لم يكن الطفل ريان كنعان بل طفل آخر، ومن يعرف قيمة الفدية المالية المطلوبة التي تتجازو مئات آلاف الدولارات ووضع عائلة ريان الاجتماعي يعرف أن في الأمر خللاً ما. المصادر التي أشارت الى أن الوالد تلقّى بالأمس اتصالاً من الخاطفين طلبوا فيها فدية مالية كبيرة جدّاً، لفتت الى أن هناك توقيفات حصلت، وصلت الى سبعة موقوفين حتى الساعة في هذه القضية، هذا وإن استحخبارات الجيش تُنفّذ مداهمات في منطقة الشراونة-بعلبك للقبض على مزيد من المطلوبين، وهي المنطقة أصلا التي تم منها تحرير الطفل ريان كنعان، كما كانت أكدت مصادر أمنية رفيعة لموقعنا.

إشارة الى أن الطفل ريان حُرر ظهر هذا اليوم، ووصل مساء الى منزل ذويه في حالات حيث كان في استقباله الاهل والجيران والاقارب والاصدقاء وعدداً من فعاليات المنطقة، وعضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون أبي رميا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout