دوروثي شيا تدعو للتمسك بمبادئ العدالة والمساءلة

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رأت السفيرة الأميركية دوروثي شيا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتيال لقمان سليم إن إحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتياله هي مناسبة حزينة، معتبرة أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن العدالة لم تتحقق بعد وليس هناك مساءلة بعد.

وقالت إن لقمان دافع عن حكم القانون، وكان مناضلاً من أجل حرية التعبير والديمقراطية والمشاركة المدنية، ولم تخيفه أبداً التهديدات المتكرّرة ضده. في حياته، ناضل من أجل العدالة والمساءلة. وفي موته، يستحق هذه الأمور.

وأضافت شيا: "لم يكن اغتياله هجوماً على شخص فحسب، بل كان أيضًا هجومًا على لبنان نفسه. إن استخدام التهديدات والترهيب لتقويض حكم القانون وإسكات الخطاب السياسي والمعارضة أمر يبقى غير مقبول . في أعقاب اغتيال لقمان، حاولت الجهات الخبيثة في لبنان إضعاف وتشويه ونزع الشرعية عن مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية اللبنانية، لكن اعتداءاتهم لا يمكن أن تمنع الجريء من قول الحقيقة للقوة. إلى أنتم الذين تحملون إرث لقمان سليم، حرية تعبيركم وحرية مشاركتكم في المجتمع الديمقراطي تشكل أقوى جواب لأولئك الذين يلجأون إلى العنف السياسي الجبان".

وشددت مع الاقتراب من الانتخابات وفيما يعاني الشعب اللبناني من أزمات متفاقمة، على ضرورة العمل للتمسك بمبادئ العدالة والمساءلة.