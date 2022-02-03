المشنوق من دار الفتوى: قرار ترشحي خلال أيام...هذا ما قاله عن بهاء الحريري

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دعا النائب نهاد المشنوق بعد اجتماع مطول مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، إلى "طي صفحة المرحلة الماضية من العام 2016 إلى اليوم موقتا وننتظر ونتصرف على أساسها"، مؤكداً أن "لا أحد ينتهي في السياسة في لبنان"، معلنا "دخولنا في مرحلة جديدة غير واضحة المعالم حتى الآن".



وأشار المشنوق إلى أن "الموقف العربي وإن لم يظهر بعد، والخليجي تحديدا، إلا أن الأكيد أن الجواب الذي صدر عن الحكومة اللبنانية لا يجيب بشكل جدي على أي سؤال طرح في المبادرة الخليجية التي حملها وزير الخارجية الكويتي قبل أسبوعين".

وردا على سؤال، كشف المشنوق أنه "في العام 2017، حين استقال الرئيس سعد الحريري من السعودية، انتظر بهاء الحريري طويلا مبايعة عائلية لم يحصل عليها. 14 يوما أجرى خلالها اتصالات مع الجميع، والآن يقوم بالاتصالات نفسها. ومن منطلق عشرتي ومعرفتي الطويلة بهذه العائلة الكريمة، أنا متأكد أن تمنياته ليست واردة إطلاقا".



واذ سما المشنوق بهاء الحريري بـ"باراشوت"، قال: "الباب مفتوح لكل من يريد العمل في الحقل العام. ولا أحد يمكنه أن يمنع أحدا. لكن الارتكاز إلى بطاقة الهوية حيث كتب في خانة اسم الوالد "رفيق الحريري"، لا يعني أنه قادر على قيادة المشروع ولا أنه يملك القدرة، ولا أنه يحمل الخبرة في معرفة مسيرة الوالد ومتابعتها".



اضاف: "آسف على القول إنه لا يعرف مسيرة والده ولا عايشها، وبعد 15 سنة يبدو كأنه جاء ليأخذ ثأره من والده ومن شقيقه. وهذا ما يؤلم، وليس أنه يرغب في العمل السياسي"، ودعاه إلى "التخفيف من سيرة الوالد. فليتعاط كما يريد في الشأن العام، لكن ليبتعد عن مسألة الوالد والأخ، لأن هذه قصة تحتاج إلى نقاش طويل، وتحتاج إلى أوجاع لسنا مضطرين لفتحها ولا أن نتحدث عنها ولا أن نعود إلى الماضي ولا أن نتذكر ما لا نريد أن نتذكره".



ولفت المشنوق الى أنه سيتخذ القرار النهائي في مسألة ترشحه إلى الانتخابات النيابية عن بيروت "بالتشاور مع المفتي، خلال أيام"، ودعا جمهور رفيق الحريري إلى أن "نكون على قدر مسؤوليتنا وألا نتراجع، بل على العكس، أن نتقدم أكثر وأكثر في المواجهة السياسية ضد كل ما لا نوافق عليه، بدون جدل وبدون تردد".



وأقر انه "في ختام مرحلة انقضت، بسلبياتها الكثيرة وإيجابياتها القليلة، بأننا كلنا أخطأنا، كل واحد منا بقدر مسؤوليته، في السنوات الخمس الماضية، وكل واحد عليه أن يتحمل مسؤولية على قدر تدخله بالقرار".



وواصف قرار الرئيس سعد الحريري بأنه "يحمل حكمة وابتعادا ضروريا في هذه المرحلة. ويجب أن نعترف، كما أقر هو بـ"السقطات" أو "التسويات" التي لم تكن لصالحنا، وتحمل مسؤوليتها بشكل علني، بأننا كلنا دفعنا الثمن بمعنى استمرار الاعتداء الوظيفي والسياسي على رئاسة الحكومة وهو اعتداء لم يتوقف ومستمر حتى الآن".