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وزارة الاقتصاد أقفلت مؤسسات مخالفة في النبطية

3
FEBRUARY
2022
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جال المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر في عدد من المحال الغذائية الكبرى في منطقة النبطية، في خطوة ستشمل كل المناطق وتهدف الى مراقبة الاسعار على ضوء انخفاض سعر صرف الدولار والتزام هذه المتاجر والمحال بتخفيض الاسعار.

واثر جولة في “التعاونية الاستهلاكية” في حبوش وبعد ثبوت عدم تخفيضها للاسعار تم اقفالها بالشمع الاحمر بناء على اشارة القضاء المختص، كما تم اقفال “سوبرماركت ريدي” في كفرجوز النبطية للسبب ذاته، فيما اقفلت “تعاونية ابو عامر رمال الاصلي” في كفرجوز لـ24 ساعة لحين تصحيح الاسعار لديه.

اثر الجولة في العديد من المحال والمؤسسات، قال ابو حيدر: “جولتنا ستشمل كل المناطق اللبنانية، واليوم كانت الانطلاقة من النبطية وراقبنا الاسعار في العديد من السوبرماركات التي دخلنا اليها، البعض منها انخفضت الاسعار لديها بينما ارتفعت للاسف عند البعض الاخر، وبناء على ذلك تم اقفال السوبرماركات بناء على اشارة القضاء المختص وهي التي رفعت اسعارها رغم انخفاض سعر الدولار، كما تم اقفال سوبرماركت لم تتجاوب مع تخفيض الاسعار واعطيت لها مهلة 24 ساعة لتصحيح اسعارها”.

اضاف: “اليوم، كل الناس موجوعة وتنادي مع انخفاض سعر صرف الدولار لماذا لا تنخفض الاسعار في المحال والمتاجر الكبرى؟ وهو ما لم يلمسوه حتى الان، لذا نحن مع الناس ومع وجعهم، وهذا الموضوع سيتابع يوميا وندعو البلديات ايضا لمواكبة مراقبي وزارة الاقتصاد في جولاتهم وهكذا نكون يدا واحدة لمصلحة المواطن وبخدمته”.

وتعقيبا على اعتبار الكثيرين ان الجولة اتت متأخرة، رد ابو حيدر: “لا، نحن كنا دائما متواجدين كوزارة، وكنا نسطر المحاضر، لكن للاسف هذه المحاضر لم تكن رادعة، لذا استعنا اليوم بالقضاء المختص وبعض الاجهزة الامنية المختصة في هذا النطاق، ومن الاكيد ان الشكر الكبير لكل الاجهزة الامنية في هذا المجال، ومن اليوم وصاعدا سيواكبنا القضاء وسيكون الرادع في هذا المجال”.

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