بسبب نفاذ المازوت...انقطاع شبه تام للخلوي والانترنت في قرى عكارية

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افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان اهالي العديد من القرى والبلدات العكارية شكوا من الانقطاع شبه التام للاتصالات الخلوية وخدمات الانترنت التي تؤمنها شركتي “الفا” و”تاتش”، بفعل نفاد مادة المازوت من مولدات محطات التقوية والارسال، خصوصا في بلدة برقايل ومحيطها وبلدتي برج العرب وديردلوم ومحيطهما.

واشار رئيس بلدية القرقف الشيخ يحيى الرفاعي الى أن “محطات الارسال في البلدة متوقفة منذ اسبوعين بسبب فقدان مادة المازوت. وهناك مماطلة وتسويف من الشركة وكل مسؤول فيها يحيلنا الى آخر، ومن المتوقع خلال 48 ساعة ان يتم تزويد هذه المحطات بالوقود وتشغيلها من جديد”.