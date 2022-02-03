القاضية عون ترد على ال " mtv"!

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تعقيباً على ما ورد في احدى النشرات الاخبارية لمحطة الـ MTV، ينقل المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى توضيحات النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون، حول هذا الموضوع، وذلك وفقاً لما يلي:



“ردّاً على ما جاء في نشرة الأخبار على محطة الـ MTV، واستناداً الى حق الردّ، أوضح:

1-ان ما تقوم به محطة الـ MTV منذ مدّة، من تهجّم ضدي وبث افتراءات والقول تارة بأني شاهد زور او أني فقدت صوابي، هو مدعاة للاستهجان كونه حاصلاً فقط على خلفية ملف أنظر فيه، وأنا اقوم بأبسط واجباتي المهنية في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

2-ان التمادي بهذه الطريقة في التهجّم على قاضٍ على خلفية ملف قضائي بقصد ترهيبه، يشكّل طعنةً في صميم العمل القضائي.

3-اني ومع احتفاظي بحقّ الادعاء، اطلب نشر هذا التوضيح.”