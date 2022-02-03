عطاالله تابع موضوع المُعتدين على الاملاك العامة والخاصة في قضاء الكورة.

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صدر عن المكتب الإعلامي للنائب جورج عطاالله البيان التالي:



في ظل ازدياد ظاهرة سرقة كابلات الكهرباء في اكثر من منطقة في قضاء الكورة، قام النائب جورج عطاالله بالمراجعات المطلوبة مع الجهات المعنية لإصلاح الاضرار وتأمين البدائل.



واطَّلَعَ النائب عطاالله على سير الاعمال التي كانت قائمة اليوم على خطّ فيع - دده- النخلة قبل أن يترافق مع مستشار معالي وزير الطاقة الأستاذ طوني ماروني بجولة على الاجهزة الامنية في الكورة للتنسيق والتشديد على إيلاء عنايتهم القصوى للدوريات الليلية بهدف تثبيت الامن وردع المُعتدين على الاملاك العامة والخاصة في قضاء الكورة.



كما زار النائب عطاالله قائمقام الكورة السيدة كاترين الكفوري أنجول للغاية عينها ووضعها في تفاصيل الملف بحيث أكدت سعادتها متابعتها الحثيثة للموضوع مع البلديات كما تم الإتفاق فيما بينهما على المتابعة والتواصل.



وفي الإطار عينه، تمت مُهاتفة سعادة محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا ووضعه بأجواء ما يحدث وضرورة إيعازه للأجهزة الامنية بمراقبة "البوَر" التي تتعاطى شراء وبيع الحديد المستعمل وأسلاك الكهرباء، فما كان من سعادته الاّ أن أصدر قراراً فورياً بذلك وجهه الى قيادة منطقة الشمال في الامن الداخلي.



كما كان إتصال أمس بين النائب عطاالله ورئيس اتحاد بلديات الكورة المهندس كريم بو كريم الذي يُتابع هذا الملف ايضاً وفق مسؤولياته وصلاحياته أيضا.