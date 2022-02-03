الرئيس عون تابع مشروع الموازنة: لمساعدة الموظفين والقوى العسكرية والأمنية واستثناء مواد اساسية مستوردة من الضرائب

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تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مراحل تقدم دراسة مشروع قانون موازنة 2022، لا سيما البنود العالقة ومنها سلفة الكهرباء، والمساهمة الاجتماعية للموظفين المنصوص عنها في المادة 135، وكذلك قيمة سعر الصرف وآلية تحديده والسعر الذي سيعتمد في المستوردات. وشدد الرئيس عون على ضرورة مساعدة الموظفين والقوى العسكرية والأمنية والاسلاك الوظيفية بهدف زيادة إنتاجية موظفي الدولة خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. كذلك شدد الرئيس عون على ضرورة استثناء الموارد المستوردة مثل المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الصحية من أي ضرائب او رسوم إضافة الى ضرورة وضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ.



وتوافق الرئيس عون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا لدرس مسودة الموازنة بصيغتها النهائية وبت البنود العالقة على ان يقوم فريق عمل وزارة المال بوضع اللمسات الأخيرة على المشروع بالاستناد الى مداولات جلسات مجلس الوزراء التي عقدت في السرايا.



النائب السابق امل أبو زيد

الى ذلك، استقبل الرئيس عون مستشاره للعلاقات البنانية-الروسية النائب السابق امل أبو زيد وعرض معه تطور العلاقات اللبنانية- الروسية والزيارة المرتقبة لوزير الطاقة والمياه وليد فياض الى موسكو لدرس سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وأشار أبو زيد الى ان الرئيس عون تلقى دعوة من الكرملين لمؤتمر يعقد في العاصمة الروسية خلال الشهرين المقبلين حول حوار الأديان يضم مكونات الشرق الأوسط المسيحية والإسلامية بهدف تعزيز الحوار في ما بينها. كما تناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الأخيرة.



النائب السابق وليد خوري

وفي قصر بعبدا أيضا، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية النائب السابق الدكتور وليد خوري الذي اطلع رئيس الجمهورية على الواقع الصحي في البلاد وتطور انتشار جائحة كورونا والمتحور منها ولا سيما "اوميكرون" والإجراءات المتخذة لمعالجة هذا الوضع. كما تطرق البحث الى شؤون سياسية وصحية واجتماعية وحاجات منطقة جبيل.