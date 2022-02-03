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لبنان على موعد مع منخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة ورطبة

3
FEBRUARY
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة، يتشكل ضباب على المرتفعات وتهطل امطار متفرقة تشتد احيانا وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1500 متر نهارا وينحدر مستوى تساقطها ليلا لحدود ال1200 متر مع تدني درجات الحرارة.
وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس مستقر نسبيا على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر اليوم الخميس حيث يتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة ورطبة متمركز حاليا جنوب الجزر اليونانية.
(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر شباط ما بين 11 و 19 درجة مئوية).

- الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: قليل الغيوم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة ورياح ناشطة محملة ببعض الغبار بخاصة جنوب البلاد، تتكثف الغيوم في الفترة المسائية، وتصبح الاجواء مهيأة لهطول امطار خفيفة موحلة خصوصا في المناطق الجنوبية.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة، يتشكل ضباب على المرتفعات وتهطل امطار متفرقة تشتد احيانا وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1500 متر نهارا وينحدر مستوى تساقطها ليلا لحدود ال1200 متر مع تدني درجات الحرارة.

السبت: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل امطار محلية خصوصا في المناطق الجنوبية، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 مر وما فوق.

الأحد: غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي طفيف في درجات الحرارة، يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع رياح ناشطة، يتشكل الضباب على المرتفعات وتصبح الاجواء مهيأة لهطول امطار متفرقة التي تشتد ليل الاحد/الاثنين مترافقة بعواصف رعدية، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وتتدنى ليلا لتلامس ال 1200 متر .

-الحرارة على الساحل من 11 الى 17 درجة، فوق الجبال من 5 الى 11 درجة، في الداخل من 7 الى 11 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية - شرقية ناشطة جنوب البلاد، تتحول مساء الى جنوبية - غربية، سرعتها بين 15 و 40 كم/س.
- الانقشاع: جيد اجمالا.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 65%
- حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 17 درجة.
- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 06,33
- ساعة غروب الشمس: 17,12



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