إليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء

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قال وزير التربية ووزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي إنّه "تمّ إعفاء كلّ المستوردات الغذائيّة والطبيّة والأدوية من أيّ رسوم وأعباء مهما كان نوعها". وأضاف أنّه تمّ "الاتفاق على استيفاء الرسم على البضاعة المستوردة لبعض المواد التي بقيت خاضعة للرسم بالدولار على أساس سعر "صيرفة".



وأعلن الحلبي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي عن "إرجاء موضوع سلفة الكهرباء لما بعد إقرار مجلس الوزراء لخطة إصلاح القطاع الذي أعدها وزير الطاقة، وسيعرضها على المجلس في جلسة لاحقة".



وتابع: "هناك توجّه لدعم الملف الطبي والاستشفائي في القطاع العام، وخصوصاً في القطاع العسكري، وسيُعقد اجتماع غداً بحضور المعنيين لدراسة قدرة الموازنة على المساهمة في دعم هذه الصناديق".