الوزير حجّار والنائب طرابلسي في زيارة للمطران قصارجي

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استقبل رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي يرافقه المونسنيور رافائيل طرابلسي والسيدة فابيان حكيم رئيسة الجمعيّة الخيريّة الكلدانيَّة والشماس داني شيبا، وزير الشؤون الإجتماعيّة الدكتور هكتور حجّار والنائب القس إدكار طرابلسي في الدارة الأسقفية في بعبدا برازيليا.



تناول الحديث شؤون وشجون الطائفة الكلدانيَّة في لبنان وخدماتها الانسانية المتفرقة في ظِلّ تأزُّم الوضع الراهن. وتباحث المجتمعون في وسائل التنسيق بين الأبرشية والجمعية من جهة ووزارة الشؤون من جهة أخرى لأجل خدمة المحتاجين من المواطنين والنازحين العراقيين.