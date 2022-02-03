نداء من جبران الى جميع موظفي وعمال مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

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توجه رئيس مجلس ادارة مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران في بيان الى عمال وموظفي مؤسسة مياه بيروت وجبل لينان داعيا اياهم الى المواظبة على تأمين الخدمات المتعلقة بقطاع المياه للمواطنين تحت طائلة المسؤولية والعقاب للمتقاعسين ومما ورد في البيان :

بالرغم من الظروف الراهنة، وقساوة الوضع المالي على الموظف والعامل، وخاصةً ثمن المحروقات الذي اصبح باهظاً تجاه المعاشات الشهرية.

نحن مؤتمنون على خدمة الناس، وتسهيل امورهم ومعاملاتهم ، وكما تعلمون بان المياه هي مادة لا غنى عنها ، ولا يستعاض عنها باي بديل، علينا تأمين الحد الادنى من الحضور الى مراكز العمل ، وانهاء المعاملات العالقة، والتركيز على استمرارية العمل، وملاحقة المعاملات بجدية، هذا من ناحية الاداريين ، واما ورش العمل والنواطير وروساء الاقسام ، عليهم متابعة متطلبات الارض والمواطنين ، واستقبال الاتصالات على هواتفهم ، وانهاء العدد الاكبر من الشكاوى دون تجاهلها…

ان هذا النداء نتيجة تقارير ملموسة ، وشهود عيان، على عدم احترام وجدية الكثيرين ، بالحضور الى مراكز العمل وانهاء موجباتهم في تصريف الاعمال، لتبقى مكاتبهم مكدسة بالملفات او بالمعاملات الغير منتهية ، والتأخير في انجازها .

واما على صعيد خدمة المواطن على الارض ، هناك الكثير من الاهمال بحجة عدم توفير البنزين وقلة المعاشات، هذا ما يقال للمواطنين ..

لذلك ، يطلب من الجميع اخذ مسؤلياته بجدية من الان وصاعداً ، والعمل بحكمة لتسيير الامور ، لانه غير مقبول التلاشي والانهيار لاننا مؤتمنون.

والمتقاعس سيعاقب.