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أسرار الصحف ليوم الخميس 3 شباط 2022

3
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال دبلوماسي أوروبي إن كل ما يقال اليوم عن الانتخابات النيابية في لبنان والحكومة الجديدة في العراق معرّض للتبديل والتغيير بعد نهاية المفاوضات النووية مع إيران، لأن حسابات اليوم تفاوضيّة وستتغير مع التوصل لاتفاق يغير وجه المنطقة ويتوقع إنجازه حكماً قبل الاستحقاقين.

 

خفايا

توقّع خبير في البنك الدولي أن لا تصل المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي الى اتفاق نهائي قبل العام المقبل ونهاية ولاية حاكم مصرف لبنان بسبب عدم الثقة الصندوق بالحاكم وأرقامه وجدية التعاون معه. وقال ربما يبدأ استثمار الغاز اللبناني قبل الاتفاق مع الصندوق.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

علم ان وفداً من «الجبهة السيادية من اجل لبنان» سيزور بكركي صباح اليوم الخميس، حاملاً معه ورقة لتفعيل الخط السيادي في لبنان لمناقشتها مع البطريرك الراعي.

 

لوحظ أن قطع طريق الجنوب في خلده والناعمة وطريق البقاع في عاليه وشتورة في تحركات قطاع النقل لم يتم اعتباره أنه يهدد الأمن الإستراتيجي لـ»حزب الله» ولم يتم التهديد بفتحه بالقوة.

 

سجلت مصادر متابعة نقزة لدى «حزب الله» من زيارة المونسنيور غالاغر على خلفية اعتبار أنها تصب في مسلسل الإهتمام الدولي المتزايد بلبنان ومحطة في سياق قد يترجم على الأرض في مرحلة قريبة.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
تبيَّن لمعنيين بالإنتخابات أن منظمات دعم مجموعات المجتمع المدني، بدأت بصرف بعضٍ من الميزانيات المخصصة للإنتخابات في الداخل والخارج..


غمز
لا يُخفي وزير معني صعوبة تمكّن الحكومة من الوفاء بأي التزامات مالية مع أي قطاع، ولا سيما قطاع النقل البري..


لغز
تضيع الأسباب الحقيقية لإفتعال أزمة المازوت، في عزّ الشتاء، بين غموض غير بنَّاء لمديرية النفط في وزارة الطاقة وطمع غير مسبوق لشركات التوزيع وإدارة متخلِّفة لمصرف لبنان..

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