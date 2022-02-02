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قتيل و3 جرحى في أشكال في الحوشب

2
FEBRUARY
2022
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افاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن أشكالا وقع مساء اليوم في بلدة الحوشب تطور الى اطلاق نار بين (ح.ح.) مسؤول أحد المولدات في المنطقة واحد المواطنين، وقد قتل نتيجة الإشكال (ر.إ.) متأثرا بجروح أصيب بها، كما وسقط 3 جرحى آخرين.

وقد اوقفت دورية من شعبة المعلومات المتهم بالجريمة واحالته الى القضاء المختص.

و استنكر رئيس بلدية الغزيلة محمد أسعد الاشكال الذي حصل في البلدة، وتمنى على جميع أهالي المنطقة "ضبط النفس والتحلي بالصبر والتروي"، مؤكدا أن "المنطقة من مختلف الطوائف عائلة واحدة تخطت الكثير من المحن، وستتخطى هذا الإشكال"، داعيا القوى الأمنية إلى "الإسراع في التحقيقات وإتخاذ الإجراءات المناسبة".

 كما وصدر  بيان "شجب واستنكار" من عائلة حربا جاء فيه: "التقى عدد من كبار آل حربا بعد الجريمة التي نشجبها ونستنكرها أشد الاستنكار ونتضامن مع أهلنا وجيراننا آل إبراهيم ورسلان وسرحان وكل من لحقه اذى. ونعلن تخلينا عن الفاعل ومن يثبت انه شريك أو محرض، وندعو الجيش والقوى الامنية إلى وضع يدهم على الجاني وسواه من المشتركين وبعدها ندعوا القضاء لمحاكمته وإنزال اشد العقوبات به".

كما وأصدر خطيب مسجد  حكر الحوشب الشيخ محمد اىجندي بيانا قال فيه: "لقد آلمنا جميعا ما حدث في بلدة الحوشب، وفجعنا بخبر وفاة المغدور،  وإننا نؤكد معاني الأخوة وحسن الجوار التي تتميز بها البلدة، وما حصل هو جريمة مستنكرة يتحملها من اقترفها ومن يثبت انه محرض أو شريك للجاني، ونطالب الأجهزة الأمنية والقضائية بوضع يدها على الملف وإنزال أشد العقوبات" .

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