ماذا دار خلال لقاء شيا- جعجع؟

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بحث رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركيّة في لبنان دورثي شيا في آخر التطورات السياسيّة في لبنان، وتوقفا مطولاً عند الإستحقاق الإنتخابي المقبل وضرورة إجرائه في موعده.

وكان جعجع التقى شيا في المقر العام للحزب، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان ومستشار جعجع لشؤون العلاقات الخارجيّة إيلي خوري.