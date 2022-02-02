هل ندى البستاني هي مرشحة التيار الوطني الحر في كسروان؟

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بعدما كثرت التأويلات والأسئلة، ماذا تقول الوزيرة السابقة ندى البستاني للـtayyar.org عن الاستحقاق الانتخابي في كسروان، وكيف تردّ على الحملات ضد التيار الوطني الحر التي كان آخرها وليس آخرها كلام رئيس القوات سمير جعجع الذي قال معلناً إعادة ترشيح شوقي الدكاش: من يصوت للتيار الوطني وحزب الله يمدد أوجاعه بيده... في حوار أجرته معها الزميلة غريس مخايل.

1-ما ردك على كلام سمير جعجع عن التصويت للتيار في كسروان؟

أقول لجعجع أنه لا يتقن غير التهجم على التيار الوطني الحر والكذب والشعبوية على جمهوره والنفاق عليه ليخرج ويشدّ العصب. وهنا أرغب بسؤاله عن إنجازات وزارئه ونوابه من حين دخولهم الى السلطة. أسأل جعجع:"ماذا قدّم نوابك تشريعياً وإنمائياً لهذه المنطقة العزيزة غير "الحرتقة" علينا وعلى مشاريعنا، بدلاً من أن يقفوا الى جانبنا في عشرات اقتراحات القوانين والمشاريع الانمائية التي تقدّم بها نواب التيار؟". وتابعت بستاني:"أسأل جعجع ماذا قدّم وزراؤك من خطط ومشاريع في الوزارات التي استلمتها القوات غير "الحرتقة" على وزراء التيار؟"

اليوم يا سمير جعجع "الناس تعبانين" ولا يهمّهم المناكفات السياسية والأكاذيب والأضاليل، همّهم الخروج من الأزمة وبناء الدولة القوية والقادرة كي يعيشوا فيها حياة كريمة، فتفضّل بدلاً من هذا الأسلوب، قف الى جانبنا في المشاريع التي تحقق غايات الناس ومن أهمّها التدقيق الجنائي".

٢-هل تثقين بخيارات أبناء كسروان؟

أكيد أثق بخيارات الكسروانيين الأوفياء لنهج ومبادىء الرئيس العماد ميشال عون. أنا أفتخر أنني ابنة منطقة جعلت مني صلبة في النضال الايماني المسيحي المنفتح على الآخر الشريك في الوطن، والنضال الوطني أيضاً الذي يعتبر أن الوطن هو حرية وسيادة واستقلال من دون أي تهاون... وأنا على يقين كبير أن الكسروانيين يعرفون جيّداً أن الأزمة اليوم هي أزمة وجود لذلك سيتّجهون في الاتجاه الصحيح لاختيار من سيدافع عن هاتين القضيّتين طيلة السنوات المقبلة كما دافع عنهما في السنوات السابقة.

3-هل أنت مرشحة التيار الوطني الحر في كسروان الى الانتخابات المقبلة؟

أنا ملتزمة في التيار الوطني الحر، لذلك ترشحت الى الانتخابات الداخلية وقد أصبحنا في المرحلة الثالثة وأنا أعمل على هذا الأساس، لكن أيّاً يكن قرار التيار سألتزم به، وسأبقى أعمل كما أعمل اليوم لكسروان والكسروانيين، وسأكون دائماً وليس الان فقط على أهبة الاستعداد لتلبية حاجات هذه المنطقة التشريعية، الانمائية والاجتماعية

4-هل تخشين تأجيل الانتخابات؟

موقفي وموقف التيار الوطني الحر واضحان جدّاً في هذا الاطار: نحن ضد تأجيل الانتخابات تحت أي ذريعة أو لأي سبب كان. هذا الاستحقاق الوطني يجب أن يُجرى في موعده، ونقطة على السطر.