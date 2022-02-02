بالصّور- دهم منازل وتوقيف مطلوبين في مناطق مختلفة

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه بيان جاء فيه، "بتاريخ 2 /2 /2022، تمكنت دورية من مديرية المخابرات في منطقة بخعون- الضنية من تحرير المواطن (ب.خ) كما أوقفت الخاطف (ن.م) الذي عمد إلى الخطف لأسباب مادية".



وأضاف، "ودهمت دورية من مديرية المخابرات في بلدة السفري- البقاع منزل المواطن (م.م) لضلوعه في تجارة الأسلحة الحربية وأوقفته".



وتابع، "كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في مدينة زحلة- البقاع المواطن (ش.ب) الذي يعمل في تصليح الأسلحة الحربية. وقد ضبطت داخل منزلي الموقوفين الأخيرين أسلحة حربية ورمانة يدوية وبنادق صيد".