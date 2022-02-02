معلوف بحث مع الجسر مشاريع انمائية في قضاء المتن

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إستكمالاً لإجتماعه برئيس مجلس الوزراء، ومتابعته مع وزير البيئة ملف مطمر الجديدة، بحث النائب ادي معلوف مع رئيس مجلس الإنماء والإعمار، المهندس نبيل الجسر في الحلول المتاحة لعدم تكرار كارثة النفايات في شوارع المتن الشمالي وذلك قبيل امتلاء مطمر الجديدة في الاشهر القليلة المقبلة. كما وجرى البحث خلال الاجتماع في الخيارات لاستكمال الأشغال في سد بقعاتا، لاسيما موضوع إطلاق مناقصات تنفيذ مشروع جرّ المياه من السد الى خزانات بحنّس مع إنشاء محطة تكرير للمياه. وقد تطرق المجتمعون أيضاً الى أمور ومشاريع إنمائية اخرى.