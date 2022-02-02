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وزير التربية: ندعو جميع الأساتذة والمعلمين والمتعاقدين والمستعان بهم للعودة الى المدارس

2
FEBRUARY
2022
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اكد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي بعد قرار رابطتي الأساسي الرسمي والمهني والتقني العودة إلى المدرسة واستئناف التعليم، في مقابل استمرار بعض المتعاقدين ورابطة أساتذة الثانوي بالمقاطعة أنّه:

أولاً: الظروف التي استدعت مقاطعة التعليم وإضراب الأساتذة في الملاك والمتعاقدين على مختلف التسميات والمهمات، لم تعد قائمة بعد إقرار مجلس الوزارء المنحة الاجتماعية الشهرية، ورفع تعويض بدل النقل للحضور ومضاعفة اجر الساعة للمتعاقدين، إضافة إلى المنحة التي أمنتها وزارة التربية من الجهات المانحة بقيمة 90 دولاراً شهريا مرتبطة بالحضور، فضلا عن الأموال التي حوّلت الى صناديق المدارس الرسمية.
 
ثانياً: يرحب بقرار رابطتي الأساسي والمهني والتقني في التعليم الرسمي، العودة إلى المدارس والمهنيات وهو قرار يعبر عن مستوى في تحمل المسؤولية لانقاذ العام الدراسي المهدد بالضياع في حال استمر الوضع على ما هو عليه.

 

 
ثالثاً: لم يتعامل مع ملف المتعاقدين في التعليم الرسمي، كجسم خارج القطاع، بل بحرص على شموله المساعدات وتحسين أوضاع هذه الفئة.

رابعاً: وفقاً لما تقدم، لم يعد من مبرر لمقاطعة التدريس واستمرار قرار اللاعودة إلى المدرسة، وهم باتوا من الفئات المدرجة في القرارات، إلى أن يحين وقت دراسة كل مطالبهم الأخرى التي ترتبط بالسلطة التشريعية إذا كان الامر يتعلق بقوانين مثل بدل النقل والضمان الصحي، علماً أننا نعمل مع الجهات المعنية على تنظيم عملية دفع المستحقات لهم. أما إذا استمر البعض من المتعاقدين في المقاطعة، ورفضوا العودة إلى المدرسة رغم كل الإيجابيات وان كانت غير كاملة، فإنهم يضعون مصير مئات آلاف التلامذة أمام مصير مجهول.

خامساً: بناء لما تقدم، ندعو جميع الأساتذة والمعلمين والمتعاقدين والمستعان بهم للعودة الى المدارس وبذل الجهود لتعويض الخسارة الكبيرة التي لحقت بالعام الدراسي نتيجة الإضرابات واقفال المدارس وخسارة أكثر من فصل دراسي كامل.

ودعا الحلبي "جميع الاساتذة إلى تحمل مسؤولياتهم، والمقاطعين للعودة لإنقاذ العام الدراسي وحماية التعليم الرسمي أيضاً، قبل أن نذهب مجبرين إلى اتخاذ قرارات لإعادة تصحيح الوضع انطلاقاً من مسؤولياتنا، وقبل أن ندخل مرحلة اللاعودة في المدرسة الرسمية".

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