مولوي عرض مع ديل كول التطورات في الجنوب

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استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه، بعد ظهر اليوم، القائد العام لقوات “اليونيفيل” الجنرال ستيفانو ديل كول، بحضور محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو.

وتم البحث في الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة في الجنوب. كما تم التشديد على ضرورة مواصلة التنسيق القائم بين اليونيفيل والأجهزة الأمنية اللبنانية.

وأكد مولوي “حرصه على استمرار التعاون بين اليونيفيل والدوائر التابعة لوزارة الداخلية والبلديات، لا سيما على مستوى محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية والبلديات”، مثنيا على “الدور الذي تقوم به قوات اليونيفيل إن على الصعيد الأمني لجهة تأمين الاستقرار في الجنوب أو على الصعيدين الإنمائي والإنساني”.