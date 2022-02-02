تجمع الأطباء دان جريمة قتل طبيب الأسنان إيلي جاسر في أبلح: لإنزال أشد العقوبات به

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استنكر قطاع اطباء الاسنان المركزي في "تجمع الاطباء" في لبنان، في بيان، "الاعتداء الاجرامي، الذي ادى الى مقتل طبيب الاسنان الدكتور ايلي جاسر في عيادته في ابلح". وطالب "الجهات الأمنية والقضائية المختصة، بإحالة المعتدي الى المحاكمة أمام القضاء العسكري المختص، لإنزال أشد العقوبات به"، كما واكد التجمع، على "ضرورة تأمين حماية اطباء الاسنان و سائر افراد الجسم الطبي والصحي، خلال تأدية واجباتهم الانسانية".



وفي هذا الاطار، دعا التجمع، "نقابتي اطباء الاسنان في بيروت و طرابلس، الى طرح مشروع قانون حصانة طبيب الاسنان، اسوة بمشروع قانون حصانة الطبيب، المقر في لجنة الصحة و العدل النيابية، بانتظار المصادقة النهائية عليه، من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب".



واقترح "دمج مشروع قانون حصانة طبيب الاسنان، عند صياغته، مع مشروع قانون حصانة الطبيب، على ان يشمل القانون جميع افراد الجسم الطبي و الصحي ، من دون استثناء".