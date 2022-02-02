غالاغير بعد لقائه الراعي: سنعود إلى روما برؤية أوضح

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم، في الصرح البطريركي ببكركي، وزير خارجية الفاتيكان المطران بول ريتشارد غالاغير، الذي شارك في جزء من اجتماع المطارنة الموارنة قبل لقائه البطاركة وممثلين عن بعضهم، وشارك في اللقاء الكاثوليكوس آرام الأول، البطريرك مار يوسف الثالث يونان، ممثل البطريرك يوحنا العاشر المتروبوليت الياس كفوري، والمطران سيزار اسيان، بحضور السفير البابوي في لبنان جوزيف سبيتيري وسفير لبنان في الفاتيكان الدكتور فريد الخازن.



غالاغير

بعد اللقاء، قال غالاغير: “أتيت اليوم لزيارة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والأساقفة الموارنة باسم قداسة البابا للتحدث والاطلاع على وضع البلد والكنيسة، وسنعقد بعد قليل اجتماعا صغيرا مع بطاركة لبنان الآخرين، فمن المهم جدا تحقيق هذا التواصل مع إخوتنا الأساقفة وتبادل الحديث مع معارفنا والسلطات من خلال المبادرات الأكاديمية التي شاركنا فيها”.



أضاف: “بكل صدق، أتاحت لي هذه الزيارة وبعض اللقاءات التي أقمتها إمكانية إدراك الحقيقة في لبنان في وقت أزمته هذه. وبالتالي، أشكر قداسته على سماحه وتسهيله إقامة هذه الزيارة، وأعتقد أننا سنعود إلى روما برؤية أوضح عن المصاعب ودور الكنيسة في المستقبل والبحث عن إمكانية مساعدة لبنان في هذه الأوقات الصعبة”.



وختم: “أشكركم وأعتقد أنه يمكننا أن نكون دائما في وحدة، ليس في الصلاة وحسب، إنما أيضا من خلال التزامنا نحن أنفسنا من جانب قداسة البابا، وكذلك من جانب الأسرة الدولية لمساعدة لبنان والتعاون مع السلطات”.