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الجيش يستلم آليات وعتاد على شكل هبة مقدمة من إيطاليا(بالصور)

2
FEBRUARY
2022
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تسلّم الجيش اللبناني آليات وعتاد على شكل هبة مقدمة من إيطاليا في قاعدة بيروت البحرية، بحضور سفيرة إيطاليا في لبنان، نيكوليتا بومباردييري، وقائد العمليات العسكرية في القوات المسلحة الإيطالية الجنرال فرانشيسكو باولو فيليولو، والملحق العسكري الإيطالي في لبنان، الكولونيل ماركو زونا.

تندرج عملية التسليم في سياق التعاون المستمر بين إيطاليا ولبنان في قطاع الدفاع وفي إطار متابعة مؤتمر روما الثاني والمؤتمر الدولي الذي عُقد عبر الفيديو تحت رعاية الأمم المتحدة، برئاسة وزراء دفاع إيطاليا وفرنسا في حزيران 2021. ومن المتوقع تسليم المزيد من العتاد بحلول نهاية عام 2022.

وعلّق الوزير غويريني على إرسال الآليات المخصصة للجيش اللبناني بالقول :"تشكل هذه الدفعة الأولى من الآليات خير دليل ملموس على قرب إيطاليا والدفاع الإيطالي من لبنان وشعبه والجيش اللبناني وأُتيحت لي الفرصة للإعلان عنها في خلال زيارتي الأخيرة عشية عيد الميلاد عندما التقيت رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ونظيري اللبناني موريس سليم".

وأضاف "تتميّز علاقة الصداقة التي تربط لبنان بإيطاليا بجذور تاريخية تستمد عمقها من الهوية المتوسطية المشتركة ويشهد وجودنا المستمر في البلاد من العام 1980 حتى الآن على التزامنا الواضح بالسلام والاستقرار في المنطقة بأسرها".

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