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العثور على فنان شهير ميتاً في سيارته.. جريمة أم إنتحار؟

2
FEBRUARY
2022
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وُجد الممثل الشاب موسى جيه موسلي جثةً  في سيارته في ستوكبريدج بـ جورجيا بعد تعرّضه لإطلاق نار، بحسب ما نقلته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن أقاربه فقدوا أثره منذ 23 كانون الثاني الماضي، ممّا دفعهم إلى تقديم بلاغ في مركز الشرطة، ثمّ اتّصلوا بشركة أمن السيّارات، التي تتبّعت سيّارته، وعثرت على جثته.

وأصدرت الجهات الأمنية بياناً بهذا الخصوص قالت فيه: "نجري التحقيقات في وفاة موسى، حيث ترجّح الأسباب باعتبارها عمليّة انتحار، ولكن لم يصدر أيّ بيان رسمي حول ذلك".

ومن جانبها، قالت تاباثا مينشو، وكيلة أعمال موسى جيه موسلي لشبكة Fox News في بيان: "لقد أحبّه الجميع، وأحبّ معجبيه بقدر ما أحبّ عائلته وأصدقاءه، كان دائماً متحمّساً للعمل".

وجاء في حساب مسلسل "Walking Dead" الرسميّ على تويتر: "أفكارنا ودعواتنا مع فرد من أفراد فريقنا موسى جيه موسلي".

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