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جلسة مجلس الوزراء انتهت.. هذه ابرز المقررات وجلسة جديدة غدا

2
FEBRUARY
2022
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انتهت منذ قليل جلسة مجلس الوزراء التي رأسها الرئيس نجيب ميقاتي والتي تم خلالها استكمال مناقشة الموازنة العامة للعام 2022.

وتعقد غدا عند الساعة التاسعة صباحا جلسة جديدة في السراي الكبير لمتابعة دراسة بنود الموازنة.

وأعلن وزير الطاقة وليد فياض بعد الجلسة، انه "نسعى لرفع تغذية الكهرباء وزيادة الانتاج واجراء اصلاحات تنظيمية وتشريعية الأمر الذي تلحظه خطة الكهرباء والتي سيكون لها انعكاس مالي بسبب الكلفة العالية في المرحلة الاولى نظراً لضعف الجباية".

وأضاف: "ما طرحناه اليوم هو أن الحديث عن السلفة للكهرباء لا يمكن تناوله مجتزءاً فنحن بحاجة الى سلفة في السنة الاولى كي يكون هناك استدامة في السنوات اللاحقة".

اما وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، فلفت الى ان "المجلس عرض موضوع تحرك النقل البري وتقرر تكليف عدد من وزراء متابعة المطالب بما يتناسب مع المالية".

 

وتابع الحلبي: "بحث مجلس الوزراء في طلب السّلفة لكهرباء لبنان وبعد الاستماع الى مُداخلة وزير الطاقة تقرّر أن تلحظ الكلفة في الموازنة على أن يرتبط الانفاق باقرار الخطة أولاً".

وأشارت قناة الـLBCI، الى ان "وزير الاتصالات رأى أن تحقيق التوازن المالي في هذا القطاع لا يمكن أن يحصل إلا بموجب ٩ الاف ليرة لدقيقة التخابر ولكن النقاش في هذا الموضوع لم يصل إلى نتيجة باعتبار أن اعتماد هذه التعرفة الجديدة من دون تقديمات أخرى للمواطنين قد تؤدي إلى حال غصب عارم".

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