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نقابة أصحاب السوبرماركت: صالاتنا مفتوحة للتفتيش والمراقبة

2
FEBRUARY
2022
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أصدرت نقابة أصحاب السوبرماركت في لبنان بياناً اليوم الأربعاء، توجهت فيه الى الرأي العام اللبناني مؤكدة حرصها “الشديد على زبائنها الكرام، الذين كانوا دائما وسيبقون شركاء حقيقيين للسوبرماركت في مهمة خدمتهم وتأمين حاجتهم الاستهلاكيه على مبدأ التنافس الحر، الذي يستفيد منه المستهلك بشكل مباشر”.

وقالت النقابة في بيانها، إن “الثقه التي تراكمت عبر سنوات من الجهد والعمل مع زبائننا والالتزام بالمهنية والإحتراف لن يثنينا عنها حملات مشبوهة معروفة الاهداف”.

وأضافت، “لقد أثبتت نقابة أصحاب السوبرماركت خلال الأزمات المتتاليه، التي تعرض لها البلد والمواطنين والقطاع في السنتين الماضيتين لا سيما الأزمة المالية الخانقة، وجائحة كورونا، بأنها كانت على قدر المسوؤليه الانسانية والمجتمعية”، مشيرة إلى أنه و”نتيجة لَحالة الانهيار المالي الحاصل والأزمات المتتالية تكبدت السوبرماركت خسائر متتالية من رساميلها”.

 

وأكدت النقابة أنه “على الرغم من كل الخسائر والضغوط كنا دائماً، إدارات وموظفين، في الخطوط المتقدمة، لكن وكأن المطلوب التضحية بنا والإساءة إلينا أمام مجتمعنا وتحميلنا مسؤولية الفشل في معالجة أكبر أزمة اقتصاديه يواجهها لبنان”.

وأعلنت نقابة أصحاب السوبرماركت إنها “تؤكد التزامها بمبدأ التنافس الحر لتأمين أفضل الأسعار والخدمات للمستهلكين، وهي تقوم بنشر أسعار السلع دعما للشفافية”.

وإذ شددت على أن “السوبرماركت قامت بتخفيض أسعار آلاف السلع فور تسلمها لوائح الأسعار الجديدة من الموردين و”ما زلنا نخفضها وبشكل يومي”، نفت صحة الأنباء التي تقول أن السوبرماركت لم تخفض الأسعار”، مؤكدة أن “صالاتنا مفتوحة أمام الجهات الرسمية للتفتيش والمراقبة”.

وختمت نقابة أصحاب السوبرماركت بيانها بالتأكيد على “استمرارها بتقديم أفضل الأسعار والخدمات للمواطنين وبشفافية تامة، متعهدة بالإستمرار في بناء الثقة، والبقاء في خدمة المواطن والوطن بكل ثقة ومحبة”.

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