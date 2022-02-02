وقفة احتجاجية لمتعاقدي التعليم الأساسي في النبطية

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نفّذ الأساتذة المتعاقدون في التعليم الأساسي في محافظة النبطية وقفة احتجاجية أمام المنطقة التربوية في النبطية، رفضا لسياسة المماطلة والتسويف التي تمارسها وزارة التربية الوطنية بحقهم والتي ترفض اعطاء الاساتذة حقوقهم المحقة من بدل نقل وضمان اجتماعي والعقد الكامل وغيرها.

ورفع المعتصمون لافتات كتب عليها: "عذرا تلامذتنا كرامتنا قد جهزت لها الاكفان فلن نعود قبل تحريرها، استاذ ذليل جيل ذليل، استاذ متعاقد من حقي العقد الكامل، بدل نقل، الضمان، المنحة الاجتماعية".

وأكدت نسرين شاهين متحدثة باسم اللجنة الفاعلة أن التحركات ستشمل كل المناطق وستستبع بتحرك امام وزارة التربية.

بدورها، أكدت ملاك ياغي عدم العودة للتعليم قبل أن يدفع بدل النقل اليومي وليس ليومين فقط، وكذلك ال90ـ دولارا وغيرها من المطالب.