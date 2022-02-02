منخفضان جوّيان نحو لبنان.. إليكم التفاصيل!

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أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجوّية عبر صفحته على "فيسبوك" ان الطقس المشمس يستقر حتى ظهر الخميس بحيث يُنتظر ان ينحرف المنخفض الجوّي، الذي يضرب تركيا حالياً، نحو لبنان ويبدأ تساقط امطار محلية لتشتد يوم الجمعة وتنحسر في ساعات الليل، هذا وسوف تشهد المناطق الجبلية التي تعلو 1100 متر تساقطاً للثلوج بخاصة في البقاع الوسط وجواره وبعض الجبال الغربية

بالمقابل تتوجه كتل رطبة من الدول الاسكاندينافية نحو غرب تركيا يُنتظر ان تُشكل منخفضاً جوياً ثانياً فوق لبنان مطلع الاسبوع المقبل يترافق، مع تقدم ساعاته، مع انخفاض بدرجات الحرارة وتدني بمستوى تساقط الثلوج.



وأضاف: "استعدوا لأسبوع شديد البرودة فزمهريرُ المنخفض الايسلاندي سيجتاح الشرق الاوسط مجدداً ويزنّر المنطقة بتيارات قطبية جليدية بحيث ستلامس درجات الحرارة ساحلاً 3 و 4 درجات."

طقس يوم الاربعاء، مشمس الى غائم محلياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بسبب هبوب رياح جنوبية شرقية من شبه الجزيرة العربية التي يُطلقها المرتفع الشبه مداري نحو تركيا.

طقس يوم الخميس غائم، يتحوّل الى ممطر خلال المساء والليل وتتساقط الثلوج حتى تلامس يوم الجمعة 1200 متر وفي بعض المناطق 1100 دون تراكمات تُذكر، وبشكل محلّي غير شامل.

الحرارة على الساحل ليوم الاربعاء: 20 درجات نهاراً و 12 ليلاً

في البقاع: 10 درجة نهاراً و 01 ليلا

على الجبال 1200 متر: 9 نهاراً و 00 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 04 نهاراً و -4 ليلا

الرياح: جنوبية شرقية تنقلب يوم الخميس الى جنوبية غربية سرعتها 20 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1009hpa ليوم الخميس

الرطوبة: 65 ٪؜