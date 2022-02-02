الطرقات المقطوعة في عدد من المناطق اللبنانية

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قطع السير عند تقاطع السفارة الكويتية

إقفال مفترق العباسية والبص في صور وقطع الطريق مسلكي أوتوستراد نهر الكلب

قطع السير عند تقاطع بشارة الخوري وأمام مصرف لبنان في الحمرا

قطع السير على اوتوستراد الاولي في صيدا بالاتجاهين وعند مستديرة المكلس

قطع السير على اوتوستراد خلدة بالاتجاهين

قطع السير على اوتوستراد نهر الكلب بالاتجاهين

قطع السير على تقاطع برج الغزال في بيروت

قطع السير عند مستديرة عاليه وعلى اوتوستراد الدورة الكرنتينا بالاتجاهين

قطع السير على اوتوستراد الناعمة باتجاه بيروت

أفادت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقطع السير على أوتوستراد البالما في طرابلس بالاتجاهين. كما أشارت إلى قطع الطريق على أوتوتستراد الناعمة باتجاه بيروت وعلى اوتوستراد الدورة الكرنتينا بالاتجاهين".



ولفتت غرفة التحكم المروري إلى "قطع السير عند مستديرة عاليه، بالإضافة إلى قطعه على تقاطع برج الغزال في بيروت". ,وأشارت إلى "قطع السير على اوتوستراد نهر الكلب بالاتجاهين. كما تم قطع السير على اوتوستراد خلدة بالاتجاهين".



بالتوازي، أوضحت انه "تم قطع السير على اوتوستراد الاولي في صيدا بالاتجاهين، وعند مستديرة المكلس سن الفيل. وتم قطع السير عند تقاطع بشارة الخوري وأمام مصرف لبنان في الحمرا. وتم قطعه أيضاً عند تقاطع السفارة الكويتية".



إلى ذلك، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بان "عدد من سائقي الشاحنات والفانات أقفلوا الطريق المؤدية الى مدينة صور من محلة مفترق بلدة العباسية وفي محلة البص، فيما عمد آخرون إلى إقفال مسلكي أوتوستراد نهر الكلب، تنفيذا لقرار الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل البرية".