ما هي الطرقات المقطوعة صباح اليوم؟

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أفادت غرفة التحكم المروري, عن "قطع السير على اوتوستراد البالما طرابلس بالاتجاهين".

كما أفادت, عن " قطع السير على اوتوستراد الناعمة باتجاه بيروت".



وأعلنت, عن "قطع السير عند مستديرة عاليه".



وأفادت "الغرفة", عن "قطع السير على اوتوستراد الدورة الكرنتينا بالاتجاهين, وقطع السير على تقاطع برج الغزال بيروت".

كما أفادت, عن "قطع السير على اوتوستراد نهر الكلب بالاتجاهين, وقطع السير عند مستديرة المكلس سن الفيل".

وأضافت, "قطع السير على اوتوستراد خلدة بالاتجاهين".

وأفادت غرفة التحكم, عن "قطع السير على اوتوستراد الاولي صيدا بالاتجاهين".

وأضاف, عن "قطع السير امام مصرف لبنان الحمرا بيروت, وقطع السير على تقاطع بشارة الخوري بيروت".