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الوطن السورية: تسويات حلب وريف دمشق والرقة ودير الزور تتواصل وسط إقبال لافت

2
FEBRUARY
2022
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الوطن السورية: أكد محافظ الحسكة، اللواء غسان حليم خليل، أن دماراً وأضراراً كبيرة لحقت بالأبنية التعليمية جنوب مدينة الحسكة نتيجة قصفها من قبل الاحتلال الأميركي بذريعة ملاحقة فارين من «سجن الثانوية الصناعية» خلال الأيام الماضية.

 

وبين خليل، أن حجم الدمار الذي لحق بالأبنية التعليمية الموجودة في المنطقة الجنوبية من مدينة الحسكة كبير نتيجة قصفها من قوات الاحتلال الأميركي، لافتاً إلى أن «التقييم الأولي لحجم الأضرار والدمار الذي لحق بكليتي الهندسة المدنية والاقتصاد والمعهد الهندسي (معهد المراقبين) يظهر دماراً كلياً لبعض الأبنية والكتل البنائية التعليمية وأضراراً خارجية مختلفة».

 

تصريحات محافظ الحسكة تزامنت مع تواصل التسويات في مراكز التسوية في مسكنة بريف حلب الشرقي وبلدة زاكية بريف دمشق الجنوبي وبلدة السبخة بريف الرقة الشرقي ومدينة دير الزور، والتي شهدت إقبالاً متزايداً في أعداد الراغبين بالانضمام إليها.

 

وأكدت صفحة «محافظة حلب» على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» استمرار توافد المواطنين في اليوم الثاني على مركز التسوية في مسكنة، وأن المركز يشهد إقبالاً متزايداً من الراغبين بالانضمام إليها.

 

على خطٍّ موازٍ، أفادت وكالة «سانا»، أن الجهات المختصة قامت بفتح المجال أمام أبناء قرى المقيليبة والطيبة وعين البيضة وعين السودا والزريقية وإركيس والقلعة والديرخبية للانضمام إلى عملية التسوية إلى جانب أبناء بلدة زاكية في المركز الذي افتتحته ضمن البلدة.

الوطن السورية
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