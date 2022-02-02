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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 2 شباط 2022

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الأخبار: فوضى المصرف

الحاكم يمحو خسائره برواتب الموظـفين

نحو رفع تعرفة الخلوي خمسة أضعاف

إعتمادات الحد الأدنى لموازنة الصحة

ضابط سابق في شبكة التجسّس

 

 

 

الديار: الاسعار تكوي الشعب اللبناني رغم هبوط الدولار ولا احد يسأل عن معيشة المواطنين
الدولار هبط 13 الف ليرة ولا احد في الدولة يحمي الناس من الغلاء والرئاسة والحكومة تتفرجان

 

 

 

نداء الوطن: قلق بابوي على "مستقبل لبنان"... و"الخارجية" تحثّ بعثاتها على "التسوّل"
باسيل "لا يخشى البلل": "حزب الله" يحمينا!

 

 


اللواء: الفاتيكان على خط الضمانات للمسيحيين: هل تسرّع زيارة البابا؟
قطاع النقل يشلّ البلد اليوم وغداً.. ومذكرة إحضار سلامة تُهدّد بارتفاع الدولار

 

 

 

البناء: الفاتيكان في بيروت… وميقاتي في أنقرة… والخارجيّة تستنجد بالجاليات لتمويل السفارات / الصندوق لا يثق بالحاكم… ويتهمه بسلب صلاحيّات البرلمان والحكومة ووزارة المال / إضرابات اليوم تقفل البلد… والقطاعات تتضامن برفض المسكنّات الحكوميّة /

 

 

 

النهار: الفاتيكان بالفم الملآن: خائفون على مستقبل لبنان

 

 

 


الجمهورية: رسالة محبة وتحذير بابوبة للبنان

البابا سيزور لبنان

 

 

 

l'orient le jour: Les calculs électoraux des sunnites du 8 Mars

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