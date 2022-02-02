أسرار الصحف ليوم الأربعاء 2 شباط 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مسؤول أمني إن بمستطاع الأجهزة الأمنيّة فرض اعتماد لوائح الأسعار التي كانت لكل السلع والأدوية في تشرين الأول الماضي خلال يومين (كان سعر الدولار 19500 ليرة) إذا أصدر وزيرا الاقتصاد والداخلية قراراً موحداً بهذا المضمون دون استثناءات وزوّدت الأجهزة بلوائح الأسعار.

خفايا

توقعت دراسة إحصائيّة انتخابيّة نفّذت لحساب إحدى السفارات أن يحصل بهاء الحريري على ثلاثة مقاعد وأن يستفيد حزب القوات بتثبيت ثلاثة من مقاعده السابقة بسبب غياب تيار المستقبل انتخابياً وأن تستفيد الكتل الأخرى من تراجع المشاركة بانخفاض الحاصل الانتخابيّ لتزيد مقاعدها.



نداء الوطن: خفايا

نقلت معلومات متابعة ان قاضياً متابعاً لملف حاكم مصرف لبنان سبق ان وجه استنابة الى أحد الأجهزة الأمنية طلب بموجبها داتا الاتصالات الهاتفية للارقام الهاتفية العائدة له.

تتردد معلومات عن أن الطريق الساحلية المؤدية إلى الجنوب تشهد وجوداً لعناصر مسلحة محلية ليلياً بشكل غير ظاهر، مما يهدد بحصول توترات امنية.



اللواء: أسرار

همس

بات بحكم المؤكد أن مساعٍي تبذلها دولة عربية ناشطة من شأنها أن تبرّد الأجواء بين لبنان ودول الخليج، ريثما يتضح مسار مفاوضات فيينا..



غمز

لا تحظى خطوة هبوط الدولار على النحو الحاصل بقبول مؤسسات الإئتمان المالي الدولي، التي لا تبدي ترحيباً بما يحصل في سوق القطع!



لغز

أخذ على جهة سياسية سعيها للتشبّث برموز «غير شعبية» لأسباب تتعلق بعدم إفساح المجال أمام هجمة الطامحين للمراكز.