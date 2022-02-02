A + A -

*مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



فيما ينتظر لبنان الرد الخليجي على الورقة اللبنانية بأجواء مقبولة حيال المبادرة الكويتية-الخليجية-الدولية لإعادة الثقة معه انطلق أمين سر الكرسي الرسولي للعلاقات بين الدول المونسنيور بول ريتشارد غالاغير بزيارة هي الأولى للبنان وتستمر ثلاثة ايام معلنا" أن قداسة البابا فرنسيس يرغب بزيارة لبنان قريبا"..وقد صرح غالاغير من قصر بعبدا: نشجع بصورة ضمنية الزعماء السياسيين على الانخراط في الحوار داعيا" إلى التوقف عن استخدام لبنان لمصالح أجنبية.



في الغضون، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أجرى زيارة رسمية مثمرة لتركيا على رأس وفد وزاري تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان "الذي يكن حبا" كبيرا" للبنان واهتماما" عاليا"بالتعاون بكل المجالات بين لبنان وتركيا التي تقف بقوة الى جانبنا" بحسب تأكيد ميقاتي في المؤتمر الصحافي المشترك بختام المحادثات التي أيضا" كانت مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية.



اما مجلس الوزراء فيتابع درس مشروع الموازنة يوم الأربعاء في السراي وسط توقع الانتهاء منها الجمعة المقبل على أن تنعقد جلسة نهائية في قصربعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد عون لإقرارها وإحالة المشروع الى مجلس النواب.



كل هذه التطورات حاصلة على وقع دولار ("يا طالعة يا نازلة") وعلى "شوشرة في اللولرة" في مسألة قبض الرواتب بين السيولة وسعر الصرف الى أن حسمها بيان حاكم البنك المركزي في الرابعة عصرا"..



في هذا الوقت دخلت البلاد المدار الانتخابي على مسافة فاصلة لقرابة مئة يوم.. وفي محور أوسع بلغت المنطقة المدار المتحرك والدقيق لمفاوضات فيينا حيال الملف النووي الايراني وفي الموازاة تستمر المحادثات السعودية-الايرانية في شكل متقطع في العراق وأحيانا في سلطنة عمان.



قبل عرض تفاصيل النشرة نشير الى أن بعد اربع وعشرين ساعة على موقف رئيس الجمهورية الذي حذر فيه من مماطلة حاكمية مصرف لبنان بتسليم المعلومات المطلوبة من شركة الفاريز اند مارسال والقول ان المساءلة لا ريب آتية برز عبر القضاء أن أصدرت القاضية غادة عون مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان د.رياض سلامة وعممتها على جهاز أمن الدولة للتنفيذ، وذلك بعد تغيبه للمرة الثالثة عن جلسة استجوابه في دعوى مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام".



واشارت معلومات صحافية إلى أن القاضية عون كلفت جهاز امن الدولة بإحضار سلامة قبل 24 ساعة من موعد الجلسة الرابعة التي حددتها في 15 شباط الحالي.. وكانت القاضية قد أصدرت في 18 كانون الثاني من العام الحالي قرارا" قضى بوضع إشارة منع تصرف على كل العقارات والسيارات العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وذلك بناء على شكوى تقدمت به مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام.



وفي مطلع كانون الثاني كانت قد سطرت مذكرة بمنع سفر بحرا وجوا وبرا بحق حاكم مصرف لبنان.





==================







* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"



زيارتان فاتيكانية للبنان ولبنانية إلى تركيا اختصرتا الحراك السياسي والدبلوماسي.

الزيارة الفاتيكانية بدأها وزير خارجية الكرسي الرسولي لبيروت حيث أعلن أن البابا فرنسيس قلق على الوضع في لبنان مشيرا إلى أنه يرغب في زيارة هذا البلد قريبا.



أما الزيارة اللبنانية إلى تركيا فقام بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يرافقه ثمانية وزراء معظمهم معنيون بجوانب اقتصادية.



وإذا كانت رحلة الوزير الفاتيكاني للبنان ستدوم ثلاثة ايام وتشمل مروحة واسعة من اللقاءات مع المراجع السياسية والروحية فإن زيارة ميقاتي لأنقرة قصيرة ولن تستمر سوى ساعات وتشمل لقاء له مع الرئيس رجب طيب أردوغان واجتماعات ثنائية للوزراء المرافقين له مع نظرائهم الأتراك.

ا

لزيارة التركية غيبت اي جلسة لمجلس الوزراء اليوم على نية موازنة العام 2022 بحيث يستأنف المجلس عمله في هذا الشأن غدا فهل يكون الوزراء قد حصلوا على المزيد من الإستفسارات التي طلبوها من وزير الطاقة بشأن سلفة الكهرباء؟!.



من الكهرباء إلى المولدات والسلع الغذائية والإستهلاكية التي ما برحت اسعارها وفواتيرها تسبح بعكس التيار مسجلة ارتفاعات متواصلة رغم الإنخفاضات التي تطرأ على سعر صرف الدولار الذي بلغ بعد ظهر اليوم حدود 19600 ليرة.



وفي موازة فجور قناصي الفرص والأزمات من تجار وغيرهم يبدو أن ثمة إجراءات حاسمة ستتخذ في الساعات المقبلة ستصل حد إقفال المؤسسات المخالفة بالشمع الأحمر على ما أبلغ المدير العام للإقتصاد محمد أبو حيدر الNBN.



في الأمن لا يزال نجاح الأجهزة الأمنية اللبنانية في تفكيك سبع عشرة شبكة تجسس تعمل لصالح العدو الإسرائيلي تستحوذ على حيز واسع من المتابعة والإهتمام.

وفيما أفيد عن توقيفات جديدة في أكثر من منطقة بدأ القضاء اللبناني في تسلم الموقوفين لإحالتهم على النيابة العامة العسكرية.





=====================







* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"



وفد فاتيكاني في بيروت، ووفد لبناني في تركيا. الوفد الفاتيكاني برئاسة أمين سر الكرسي الرسولي للعلاقات بين الدول المونسنيور ريتشارد بول غالاغير، وقد حمل إلى المسؤولين اللبنانيين رسالة واحدة فحواها : أي إضعاف للحضور المسيحي يدمر التوازن الوطني، وهوية لبنان.



في المقابل لم يفصح غالاغير عن موعد زيارة البابا فرنسيس، مشيرا إلى أن لا موعد محددا حتى الان.



في هذا الوقت كان الرئيس ميقاتي يزور تركيا على رأس وفد فضفاض من ثمانية وزراء ، يغلب عليهم الطابع الإقتصادي.



الزيارة التركية فرضت تأجيل اجتماعات مجلس الوزراء المتعلقة بالموازنة إلى الغد، ما شكل فرصة لالتقاط الأنفاس من دون أن يصل الأمر بالحكومة الميقاتية إلى تحديد خياراتها. فهل ستتجرأ حكومة "معا للانقاذ" وتتخذ قرارات غير شعبية إستجابة لطلبات صندوق النقد، أم ستبقى في دائرة المراوحة واللاقرار لأن الإستحقاق الإنتخابي يبقى عند المنظومة الحاكمة أقوى من أي ميل إلى الإصلاح؟



قضائيا، مدعي عام جبل لبنان غادة عون اصدرت اشارة الى الاجهزة الامنية لاحضار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى جلسة حددتها في 15 شباط الحالي. وقد اثار قرار عون استغراب اوساط قانونية عدة، لان الدعوة تشكل مخالفة للقوانين.



سياسيا، ما كان يدور همسا في الكواليس يتحول حقيقة شيئا فشيئا. اذ ان ثنائي حزب الله - التيار الوطني الحر يسعى بشكل او بآخر الى اعادة طرح الدائرة 16 على بساط البحث خلال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.



ووفق المعلومات فان حزب الله يسعى الى اقناع رئيس مجلس النواب بتحريك ملف قانون الانتخابات من جديد وادراجه على جدول الاعمال. فهل يقبل الرئيس بري بمطالب ثنائي: حزب الله والتيار؟



بمعزل عن موقف بري، ايها اللبنانيون، اعلموا ان ما يخطط لانتخاباتكم خطير، وان ثنائي حزب الله - التيار الوطني الحر يريد تجويف الاستحقاق الانتخابي ومنع التغيير الكبير. فقفوا بقوة ضد مخططات الثنائي ، وكونوا على استعداد يوم الانتخاب لرفض المنظومة واركانها ومرشحيها، و"اوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن"!





=====================







* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"



ما كان سرا بات على العلن، وما فعلته تعاميم مصرف لبنان مواربة بكل اللبنانيين على مدى سنين، كانت اليوم واضحة مع رواتب الموظفين.



فما اعتبر الشهر الماضي مكرمة من مصرف لبنان أن قدم رواتب الموظفين بالدولار، تحول هذا الشهر الى منقصة سرق خلالها التعميم ما يقارب العشرين بالمئة من رواتب الموظفين الذين تقاضوا اجورهم على اساس دولار منصة صيرفة على ان يصرفوه بالسوق السوداء بدولار اقل بما يقارب الثلاثة آلاف ليرة، فيما تكفل اصحاب القلوب السوداء بالقضاء على ثلاثين بالمئة اضافية من قيمة راتب الموظف بل من كل جيوب اللبنانيين عبر ابقاء الاسعار على ما هي عليه، فالدولار الذي حلق مصطحبا معه كل السلع في السوق اللبنانية عاد ادراجه وحيدا، ورغم خسارته ما يقارب ثلث قيمته امام الليرة اللبنانية، فان بعض السلع قد زاد سعرها فيما انخفضت اخرى بخجل..



فهل من يخجل ولو قليلا في هذا البلد؟ هل من معني قادر ان يشرح للمواطنين عن هذه السرقة الموصوفة التي تشارك فيها الدولة العميقة وهي الطغمة الحقيقية الحاكمة لعقود من مصرفيين وبعض التجار الفجار وبعض اتباعهم من السياسيين وسط انهيار تام لقدرة الدولة ومؤسساتها. فالى ما يؤسس هؤلاء؟ الا يكفيهم ما تسببوا به من خراب؟ وما هربوه من اموال؟ ام ان ارباحهم المالية والسياسية برفع سعر الدولار لم تكفهم، فعادوا لتسجيل تلك الارباح بالتلاعب به نزولا وتحقيق سرقات اضافية من جيوب اللبنانيين؟ والى متى سيبقى المواطن تحت رحمة هؤلاء الذين لم يعدموا الافكار الشيطانية لضغط اللبنانيين وصولا للانفجار وامكانية استثمار ذلك في الاستحقاقات القادمة؟



هو واقع لبناني مقلق عبرت عنه رسالة البابا فرنسيس التي حملها أمين سر الفاتيكان للعلاقات بين الدول المونسنيور ريتشارد بول غالاغير الى المسؤولين اللبنانيين، محذرا من اختلال الصيغة اللبنانية، فيما البعض الواهم لا يزال يصوغ كل تحريض وخطاب ولا يرى ابعد من صناديق الاقتراع..





===================







* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"



اشتباكات متقطعة بأسلحة خفيفة.

هكذا يمكن وصف الوضع السياسي على الجبهات المختلفة، على وقع الانهيار الاقتصادي والمالي المتمادي، والأزمة المستمرة على مستوى العلاقات مع دول الخليج.



فعلى جبهة الوضع المعيشي، تلويح بتحركات من أكثر من طرف، بعضها صادق محق، وبعضها الآخر مكشوف ومسيس. أما سعر صرف الدولار وتسعيرة منصة صيرفة، فشغل الناس الشاغل، وسط عجقة التعاميم، التي ينفذ بعضها، فيما يدرج البعض الآخر طي التناسي والارجاء.



أما على جبهة الموازنة، فلا يزال معظم اللبنانيين، ومعهم قوى سياسية وازنة، غير مقتنعين بالمشروع الذي يبحث على طاولة مجلس الوزراء، ملوحين بالتصدي لتفاصيله السلبية في اللجان النيابية ثم الهيئة العامة، على اعتبار ان المطروح لا يعدو كونه موازنة رقمية تعكس واقع الحال، ولا تحمل مشروعا للنهوض.



وعلى الجبهة الانتخابية، خلط اوراق وتحالفات في اكثر من اتجاه وفي اكثر من دائرة. غير ان الابرز في هذا الاطار، التصعيد المتبادل والمستمر بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل، والغموض الذي يكتنف موعد وصول رجل الاعمال بهاء الحريري الى بيروت، ومن سيحيي ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري وكيف.



لكن، بعيدا من الجبهات الداخلية، حركتان خارجيتان على صلة بلبنان.



الأولى زيارة امين سر دولة الفاتيكان لبيروت، والثانية زيارة رئيس الحكومة لتركيا.



الابرز في الاولى، حديث عن موعد قريب لزيارة البابا فرنسيس. أما اللافت في الثانية، فكلام من اردوغان عن ان بلاده تريد الوصول الى كل شرائح المجتمع اللبناني من دون تمييز.





=====================







* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"



هل يتوجه اللبنانيون الى اعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم، وحتى الى ادارات دولتهم ومراكز استشفائهم غدا صباحا ؟

الجواب : اذا كنتم غير مضطرين فلا تفعلوا .



فقطاع النقل البري، وفي سيناريو سيتكرر الخميس والجمعة، قرر قطع الطرقات الرئيسية من الشمال الى الجنوب، من الخامسة صباحا وحتى الثالثة من بعد الظهر، ولم ينس قطع الطرقات الاساسية في بيروت، تاركا للمواطنين الطرقات الفرعية للتنقل .



يقول اتحاد النقل البري، انه اضطر للتصعيد، وانه سيسمح بمرور الحالات لا سيما الطبية منها وانه اتخذ هذا القرار بعد تخلف الحكومة عن تنفيذ وعودها في وضع الاعتمادات وكيفية تأمين تمويل هذا القطاع، ويضيف رئيس الاتحاد بسام طليس للLBCI :



طلبنا تسهيل مرور الوزراء، عل الحكومة تبت في اجتماعها غدا بوعودها لنا .



قصة قطاع النقل البري لا تختلف عن قصة شعب بكامله، عاش على الاحلام والوعود، ليصحو على العدم، ولكن الفرق هذه المرة ان قطاع النقل البري ان احب او لم يحب فهو يقطع رزق اللبنانيين تماما كما تفعل دولتهم .



فمسؤولو القطاع، يعرفون تماما ان اكثرية اللبنانيين تعيش يوما بيوم وعلى " قد الرزقة يؤمن الطعام " وعندما تسألهم عن معاناة سائر المواطنين يأتي الجواب :

" الله يساعدنا كلنا " .

فماذا يريد القطاع وما الهدف ان لم يؤد الاضراب مبتغاه ؟



لا سيما وان الحكومة التي ستعاود اجتماعها غدا لمناقشة الموازنة، لن تبت في طلبه الذي هو جزء صغير من مشكلة ضخمة قال عنها الرئيس ميقاتي في تركيا عصرا انها تكاد تكاد تكون الاسواء في العالم طالبا كل انواع المساعدة وفي كل المجالات فيما دعا امين سر الفاتيكان لوقفها قائلا :

يتعين وضع نهاية لتربح القلة من معاناة الكثرة.



قلة تكاد تصبح غير قادرة على شراء حاجياتها الاساسية من الغذاء .





====================







* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"



مع بداية الشهر، خاض الموظفون والعسكريون أولى المواجهات تحصيلا للراتب الذي أصبح مدولرا وعلى سعر منصة صيرفة وما دون السوق السوداء، ومن قدر له الولوج إلى أقرب مصرف وقع أسير راتبه وتحويله الى عملة صعبة لكن بخسارة مدوية.



وفي يوم التدافع نحو المصارف تدخل المركزي فأعلن أنه سيتيح للمصارف الحصول على سيولة نقدية بالليرة في مقابل بيع دولاراتها الورقية على سعر منصة صيرفة وذلك عبر المنصة، ما سيؤشر إلى أن الازمة ستحل ابتداء من صباح الأربعا، وستكون الليرة اللبنانية متوافرة بالمصارف.



وعلى سعر صيرفة سياسية كان المتلاعبون بالعملاء والمودعين اللبنانيين يتراشقون بمذكرات تأخذ القضاء رهينة وتودعه في صناديق حروب الإلغاء وبعد توطئة من بعبدا اتخذت مدعية جبل لبنان غادة عون اليوم قرارا كلفت بموجبه جهاز أمن الدولة تنفيذ مذكرة إحضار أصدرتها بحق حاكم البنك المركزي رياض سلامة وسوقه للتحقيق قبل اربع وعشرين ساعة من جلسة حددتها في الخامس عشر من شباط المقبل.



وقرار غادة القضاء هذا اتخذ بعد أن تمنعت بشخصها عن تبليغ كف يدها عبر المباشر الرسمي مرتين متتالتين. ولما اودع تمردها لدى التفتيش القضائي برئاسة القاضي بركان سعد فقد اكتشف أن القاضي المذكور قد أخمدت حمم بركانه منذ وقت طويل وأنه امتنع عن بت شكاوى تخص القاضية عون وبلغت اثنتي عشرة دعوى، والبركان كان اسما على غير مسمى.



فلم ير اللبنانيون سعده القضائي ولم يعثروا على بقايا جمره البركاني. وقد آثر في كل شكوى أن يتذرع بمزيد من الدرس إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، ويحال رئيس التفيش إلى التقاعد بعد ستة أشهر، ويتظهر من هذه الدائرة المتشابكة أن القرار سياسي. يرمى في الملاعب المالية وحقوق الناس.



وبين عون يتحين فرصة قطف رأس مالي. وعون ثان " يباشر التنفيذ" نصبح أمام عصفورية لا يبتها أي مرجع قضائي آخر. ويقف التفتيش بين الطرفين متحسسا مستقبله التقاعدي ولعل المثال الاكثر قدوة للجميع جسده قاضي التحقيق في جريمة المرفأ طارق البيطار، الذي عرف كيف يكون نجما وطنيا ومرجعا قضائيا. يحقق ويلتزم الإجراءات الواجب تطبيقها في الوقت نفسه. وهو الرجل الذي قامت عليه حروب الدنيا داخليا. صمد ولم يترجل لكنه أتبع الاصول ونفذ القانون عندما فرض عليه كف اليد.



وفي ظل اندلاع حروب مصرفية مركزية ومعارك جلب وتوقيف وحصد شعبية انتخابية على حساب مصالح المواطنيين فإن المشهد السياسي تراجع خطوات الى الوراء الموازنة الى جلسة ضرائب غير محسوبة النتائج.



رئيس الحكومة غادر الى السلطنة العثمانية مع إقفال الابواب العربية، ووزير خارجية الفاتيكان وصل الى بيروت حاملا رسالة من البابا فرنسيس وبينما كان المونسينور بول ريتشارد غالاغير يبلغ رئيس الجمهورية ميشال رسالة الحبر الأعظم. اختار بابا روما استقبال ميشال عون لكن من صنع الله.



ومن فئة المطران وقال امامه مع وفد كاريتاس :سأزور لبنان، لاني وعدت بذلك وسأنفذ. لبنان يتألم كثيرا، ولا يقدر أن ينهض من دون همة شعبه الذي يجب أن ينتفض كي لا تقع أرزات لبنان".

فهل ينهض .. وينتفض ؟