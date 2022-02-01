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فرونتسكا أكدت أهمية إجراء الإنتخابات في أيار بالتماشي مع ممارسات لبنان الديمقراطية

1
FEBRUARY
2022
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غردت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "انني ممتنة للحديث مع رئيس الوزراء السابق السيد تمام سلام ولمشاركة آرائه حول الديناميكية السياسية المتغيرة. أكدت على أهمية إجراء الإنتخابات في أيار بالتماشي مع ممارسات لبنان الديمقراطية، وعلى إستمرار الإعتدال الذي يخدم مصلحة البلاد".

واضافت: "إلتقيت وزير الداخلية بسام مولوي لمناقشة التقدم في التحضيرات للانتخابات النيابية، بما في ذلك حول الموازنة والدعم التقني الذي تقدمه الأمم المتحدة. إتفقنا على أن إحترام المهل الزمنية الدستورية والاستعدادات اللوجستية الفعالة هما أمران أساسيان في هذه العملية الديمقراطية".

واشارت في تغريدة اخرى: "قمت اليوم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الداخلية والبلديات اللبنانية بزيارة مستودع الإنتخابات التابع لوزارة الداخلية بمناسبة استلام الحبر الانتخابي الذي لا يمحى. هذا الحبر جزء من الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة وهو ضروري ليمارس الناس حقهم بالتصويت".

وشكرت "الشيخ سامي أبي المنى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز على مناقشاتنا اليوم، ولا سيما حول دور القادة الروحيين في تعزيز أهمية الأخلاقيات في الحياة اليومية والحوار، لتعزيز الوحدة الوطنية في لبنان".
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