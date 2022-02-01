غالاغير زار رعية مار مخايل- النهر ورفع الصلاة لراحة نفس ضحايا انفجار المرفأ

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زار أمين سر حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول المطران بول ريتشارد غالاغير رعيّة مار مخايل- النهر، وكان في استقباله راعي أبرشيّة بيروت المارونيّة المطران بولس عبد الساتر، حيث رفع المطران غالاغير الصلاة لأجل راحة نفس ضحايا انفجار الرابع من آب ٢٠٢٠، ولأجل شفاء المتضررين جسديًّا ونفسيًّا، كما لأجل أن يلهم الربّ المسؤولين في لبنان ليعملوا من أجل جلاء حقيقة هذا الانفجار الآثم وتحقيق العدالة.

من جهته، ألقى المطران عبد الساتر كلمة توجّه فيها الى المطران غالاغير وعبره الى قداسة البابا فرنسيس يطلب فيها منه قيام الفاتيكان بالجهد اللازم للضغط باتجاه معرفة حقيقة ما حدث في انفجار ٤ آب. وقال المطران عبد الساتر إنّ أهالي المنطقة خسروا أحباءهم ومنازلهم ولكنهم قرروا البقاء فيها ومن حقهم معرفة المسؤول عن هذه الكارثة، ولاسيّما أن هناك اطرافًا تسعى لتمييع التحقيقات، لذا نطلب منكم عدم السماح بذلك. هذا الموقف ليس موقفًا سياسيًا، إنما من حقنا معرفة من "خربلنا بيتنا" وقتل أولادنا، فنحن لن ننسى ما حصل في الرابع من آب لأن هذا الموضوع عصي على النسيان".

وردّ المطران غالاغير بالقول: "نعدكم ان ننقل طلبكم هذا الى قداسة البابا فرنسيس".

وفي ختام الصلاة، كان للمطران غالاغير حديث قصير مؤثر مع بعض أهالي ضحايا الانفجار.