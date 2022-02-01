ندى بستاني: "إذا ما بدك تجاوبني عالقليلي لازم تجاوب القضاء"

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غرّدت وزيرة الطّاقة والمياه السّابقة ندى بستاني خوري في حسابها عبر تويتر وقالت: "فعلاً تظهر للحريصين عالحقائق مصداقية رئيس ادارة المناقصات بس يختار يهاجم ٣ وزراء بموضوع صار بعيد كل البعد عنن. الظاهر التنسيق هالمرة بينك وبين اصدقاءك ما كان كافي."

وأكملت: "اسمحلي اشرحلك موضوع "الفيول الزبالة" يللي أصدقاءك عم يحكو عنو: باخرة Advantage Pride يللي نقلت الفيول Grade B ويللي صديقك يحيى مولود وافق عتفريغا وهلق تذكر يعترض عليها، أعلنت انت عن تاريخ مناقصة شراءا باعلان بالجريدة الرسمية رقم ٤٢ تاريخ ٢١/١٠/٢٠٢١ ووافقت عنتيجة المناقصة بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢١".

وختمت: "بتاريخ ٥/١١/٢٠٢١ وبعد ما قريت النتيجة وشفت الاسعار عموقع مديرية النفط سألتك كيف طلع سعر ادارة المناقصات أغلى من spot cargo ولليوم بعد ما جاوبتني. جاوب عالأسئلة قبل ما تطلب مناظرة وعكل حال اذا ما بدك تجاوبني عالقليلي لازم تجاوب القضاء انت وكل اصدقاءك."