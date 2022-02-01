مصلحة الاقتصاد في طرابلس ضبطت مواد غذائية منتهية الصلاحية واشارة باقفالها بالشمع الاحمر

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ضبطت مصلحة الاقتصاد والتجارة في طرابلس كمية كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في داخل سوبرماركت في طرابلس وذلك خلال جولاتها الميدانية الرقابية في المدينة بمؤازرة عناصر من جهاز امن الدولة.



وتمكن مراقبو الوزارة من ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل "سوبرماركت" كبيرة في طرابلس، تقوم ببيعها مباشرة للمواطنين مما استدعى التواصل مع النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي زياد شعراني الذي اعطى اشارة باقفال "السوبرماركت" بالشمع الاحمر.

كما سطر أيضا مراقبو الوزارة محضر ضبط غلاء اسعار في حق صاحب "سوبرماركت" آخر في طرابلس يبيع المواد الغذائية بأسعار تفوق سعرها الحقيقي".