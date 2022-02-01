شهيّب: سنتحالف مع "القوات" في الانتخابات النيابية

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أشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيّب من معراب إلى أنّ "التلاقي ليس بجديد، والتنسيق قائم ومستمرّ، وصحيح أنّ الانتخابات على الأبواب ولكن المصالحة التاريخية جمعتنا و14 آذار قرّبتنا".



وقال شهيّب إنّ "المواجهة هي لحماية البلد وكي لا يبقى منصة أو ساحة أو اقتصاد وحريات من دون سيادة".



وأضاف: "كقوى سيادية نرى أنّ الانتخابات فرصة من أجل التغيير الحقيقي والعدالة الاجتماعية وحماية الدستور وصون الحريات".





وفي دردشة مع الصحافيين، قال شهيّب: "سنتحالف مع "القوات اللبنانية" في الانتخابات النيابية في مختلف المناطق والاسماء قيد الدرس".