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منخفض جوي سريع.. الامطار والثلوج عائدة!

1
FEBRUARY
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة ورياح جنوبية شرقية ناشطة تقارب ال55 كلم/س تؤدي إلى ظهور طبقات من الغبار في المناطق الداخلية.
وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الباردة على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الثلاثاء، علما ان لبنان سيتأثر بمنخفض جوي سريع ومحدود الفعالية حتى ظهر الثلاثاء مركزه شمال مصر.
ملاحظة: يحذر من خطر سلوك الطرق الجبلية فوق ال1100 متر بسبب الانزلاقات وتكون الجليد.
(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر شباط ما بين 11 و 19 درجة مئوية).

- الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل في درجات الحرارة، مع احتمال هطول امطار خفيفة متفرقة ورياح ناشطة. تنحسر الامطار مساء ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات مما يؤدي الى انعدام الرؤية بشكل كلي.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة ورياح جنوبية شرقية ناشطة تقارب ال55 كلم/س تؤدي إلى ظهور طبقات من الغبار في المناطق الداخلية.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية ودون تعديل في المناطق الداخلية ورياح ناشطة، مع احتمال أمطار خفيفة مساء في المناطق الداخلية والجنوبية.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية، ورياح ناشطة تشتد احيانا. تهطل امطار متفرقة تشتد شمالا ليل الجمعة/صباح السبت مع احتمال حدوث برق ورعد وتساقط الثلوج على 1300 متر.

- الحرارة على الساحل من 8 الى 16 درجة، فوق الجبال من 5 الى 13 درجة، في الداخل من 0 الى 12 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 45 كم/س.
- الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 70%
- حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 17 درجة.
- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 06,35
- ساعة غروب الشمس: 17,09

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