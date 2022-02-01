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وزير خارجية الفاتيكان يؤكد من بعبدا: البابا فرنسيس سيأتي إلى لبنان قريبا

1
FEBRUARY
2022
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أشار وزير خارجية الفاتيكان المونسنيور بول ريتشارد غالاغير، في تصريح له من قصر بعبدا بعد اجتماعه بالرئيس ميشال عون، الى أن "البابا فرنسيس طلب منّي أن أعبّر لكم عن قربه منكم وقلقه على الوضع، وهو يعتقد أنّ الإصلاحات ستساعد لبنان، إلى جانب دعم المجتمع الدولي، في المحافظة على هويّته الخاصة".


وتابع :"توقفوا عن استخدام لبنان والشرق الأوسط من أجل المصالح الخارجية ويجب أن يكون اللبنانيون هم من يقررون مصيرهم من دون تدخلات خارجية"، مشيرا الى أن "البابا فرنسيس كان قد قال ان لبنان كان ولايزال ويجب ان يبقى مشروع سلام ورسالته هي ان يكون للتسامح والتعددية وواحة للابدية حيث تلتقي جميع الطوائف والاديان واضعة المصلحة العامة فوق مصالحها الخاصة".

 

 

ورأى غالاغير أن " اي اضعاف للحضور المسيحي من شأنه ان يدمر التوازن الداخلي وهوية لبنان واود ان انتهز الفرصة لاعبر عن تعاطفي مع ضحايا الانفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت، وعسى ان يحظى جميع اللبنانيين واهالي الضحايا بالتعزية وتحقيق العدالة".

 


وكشف أن "البابا فرنسيس سيأتي إلى لبنان وهذا ما أكده لي قبيل زيارتي لبنان".

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