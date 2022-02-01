بولا يعقوبيان تكشف انها تزوجت للمرة الثانية.. فمن هو العريس؟

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حلّت "بولا يعقوبيان" ضيفة في برنامج "40" الذي يعرض على شاشة الــ mtv وتقدمه الإعلامية جيسيكا عازار .



وسألت عازار ضيفتها عن زواجها للمرة الثانية ومن العريس، فأشارت يعقوبيان إلى انها لا تنوي التحدث عن حياتها الخاصة لأنه تم استغلال هذا الموضوع سابقا وتلفيق أمور كاذبة عنها، كاشفة انها تزوجت للمرة الثانية السنة الماضية .



وأوضحت يعقوبيان انها لم تعلن عن ذلك لأن البلد يمر بأصعب أزمة في تاريخه فكانت فرحة لها على الصعيد الشخصي. ولفتت إلى ان زوجها الحالي يدعمها في السياسة لكنه يخاف عليها من التهديد والقتل .



كشفت ان اسمه هو وهبة تماري وتفتخر كثيراً به وهو عاش طوال حياته في الخارج ويعمل في الخارج.

يُذكر ان بولا تزوجت المرة الأولى مدنياً من الإعلامي موفق حرب.