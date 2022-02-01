البابا: سازور لبنان

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

الى الفاتيكان، حيث زار وفد من مجلس ادارة «كاريتاس - لبنان»، البابا فرنسيس في الفاتيكان برئاسة المطران المشرف ميشال عون ورئيس الرابطة الاب ميشال عبود الكرملي.

وتوجّه البابا للوفد بالقول: «أشكركم من كل قلبي لهذ الزيارة الكريمة، واقدّر مجيئكم الى هنا. لقد أوفدت مندوباً خاصاً الى لبنان هو المطران غالاغير، واشدّد على انني سأزور لبنان، لأني وعدت بذلك وسأنفّذ. لبنان يتألم كثيراً، ولا يقدر ان ينهض من دون همّة شعبه الذي يجب ان ينتفض كي لا تقع أرزات لبنان».

وتوجّه الى المطران عون بقوله: «أدعوك وأنت اخي في الاسقفية، كما ادعو الاكليروس في لبنان والكنيسة جمعاء، ان تتحلّى بالفقر لكي تقدر ان تخدم شعبها، فلا تقدر ان تكون الكنيسة غنية والشعب فقيراً. وأهنئ كاريتاس- لبنان بكل ما تقوم به من أعمال كبيرة في هذا الوضع العصيب من لبنان».