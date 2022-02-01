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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 1 شباط 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
خلال الغارات الصاروخيّة التي تعرضت لها مدينة أبو ظبي أثناء الزيارة الرسمية لرئيس كيان الاحتلال جرت اتصالات طوارئ عالية المستوى بين المخابرات الأميركية والإسرائيلية لرسم خطة إخلائه إلى قاعدة الظفرة تمهيداً لنقله الى الخارج، كما نسبت مواقع إعلامية أميركية لمصادر أمنية رفيعة.


خفايا

أجرى مسؤولون في حزب القوات اللبنانية اتصالات بكل من دار الفتوى ومشيخة عقل الطائفة الدرزيّة طالبين عدم الانضمام إلى الدعوى التي رفعها المجلس الإسلامي الشيعي على الناطق بلسان القوات بجرم إثارة النعرات وتحقير الشعائر الدينيّة.

 

 


نداء الوطن: خفايا

أدرج وزير خارجية الفاتيكان من ضمن لقاءاته موعداً أساسياً مع قائد الجيش العماد جوزاف عون في دلالة على الأهمية التي توليها الفاتيكان للمؤسسة العسكرية ودورها الأساسي في حماية الإستقرار الأمني والسلم الأهلي ولشخص قائد الجيش الذي يقود المؤسسة في ظل ظروف صعبة جداً.

 

خلافاً لما أشيع عن ان الوسيط الاميركي في ترسيم الحدود البحرية السفير اموس هوكشتاين سيزور بيروت غداً الاربعاء عُلم ان هذا الموعد ليس دقيقاً انما الزيارة ما زالت قائمة.

 

 

 

اللواء: أسرار


همس
أثيرت معلومات خطيرة عن منطقة أمنية دولية من بيروت إلى عكار،من دون أن تحظى بأية مواقف للمسؤولين المعنيين..


غمز
تدرس جهة ممثلة في البرلمان، ومحسوبة على 8 آذار تكثيراً من عدد مرشحيها في العاصمة، مستفيدة من فراغ سياسي ووطني معروف.


لغز
يعيش فريق الصيارفة أجواء توحي بأن مسيرة التنازل في سعر صرف الدولار آخذة في الاستمرار إلى وقت غير محدّد!

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