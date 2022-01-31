داليا داغر عبر ضروري نحكي: في بيوت اللبنانيين الوجع كبير..

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مقدّمة "ضروري نحكي":

في كلّ حلقة هناك قصّة، وفي كلّ قصة، حالة ومعاناة. لم نعد نعرف من أين، أو بماذا نبدأ. من حالة جولي التي تنتظر إستكمال التبرّعات لإجراء عملية زرع النخاع للمرّة الثانية، أو من حالات أنطوني، عفيف، زينب ومريم وماري.

الإستشفاء لم يعد حقّا بديهيا. من يمرض يجدر به أن يحمل ملايينه ويمشي بها الى المستشفى، أو ان ينتظر مُقتدرا يتبرّع بكلفة علاج باتت من ضرب الخيال.

في بيوت اللبنانيين الوجع كبير. الأزمة في كلّ شيء، ولكنّها تفوق التصوّر في المرض، في الاستشفاء وفي الدواء.

الدولة مُفلسة، المؤسسات الضامنة تعاني والمواطن المحجوزة أمواله في المصارف يدفع الثمن من جسده وعقله قبل جيبه.

هل من رؤية لمستقبل القطاع الصحي في لبنان، وهل يمكننا الحديث عن خطّة واستراتيجية توقف نزف الأطباء والممرّضين، وتعطي القطاع مقوّمات الصمود؟

كيف يمكن للناس أن يتحمّلوا أكثر، وبات عليهم تغطية أعباء علاجاتهم بنسبة تسعين في المئة في وقت لا يغطّي الضمان الإجتماعي أو تعاونية موظّفي الدولة إلا عشرة في المئة في أحسن الأحوال لأنّ الدولار طار والتعرفة لا تزال على الـ1500 ليرة؟

هذه المأساة وغيرها سنحملها الليلة الى ضيفنا في الاستديو وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض، ونحن على يقين أنّه يدرك جيّدا حجم المعاناة. وفي الحلقة مداخلات مع نقيب أصحاب المسشتفيات سليمان هارون ونقيبة مستوردي الأجهزة والمُسلتزمات الطبية سلمى عاصي. أمّا في السياسة فإطلالة على الموقف الفرنسي من التطوّرات الاخيرة في لبنان مع الصحافي المتخصّص بالشؤون الأوروبية تمام نور الدين.



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