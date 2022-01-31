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خطار تفقد عددا من مراكز الدفاع المدني في المناطق الجبلية

31
JANUARY
2022
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تفقد مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار، قبل ظهر اليوم، عددا من مراكز الدفاع المدني في المناطق الجبلية، مستهلا جولته من مركز عاليه مرورا بمركزي جديتا ثم بر الياس وصولا إلى مركز عميق، وذلك للإطلاع على أوضاع العناصر والآليات والإشراف على مسار تنفيذ المهمات المستمرة دون توقف منذ بداية العواصف الثلجية المتلاحقة التي تضرب لبنان حاليا.

وقد أثنى العميد خطار على “الجهود التي يبذلها العناصر ومواصلتهم العمل على مدار الساعة في ظل ظروف مناخية قاسية، ومواجهتهم  درجات الحرارة المتدنية عن الصفر في العديد من المناطق، حيث لم يتقاعسوا عن تلبية نداءات المواطنين والإسراع لإنقاذهم من التعرض لأي خطر جراء احتجازهم داخل السيارات والحافلات بسبب تراكم الثلوج وتكون طبقات من الجليد”.
وأعطى العميد خطار توجيهاته للعناصر “لجهة متابعة العمل بالزخم عينه، والبقاء بجهوزية تامة لتلبية نداءات الإغاثة بالسرعة المطلوبة بالرغم من الأزمات الخانقة التي ترخي بثقلها على البلاد التزاما برسالة الدفاع المدني التي تقوم على انقاذ الأرواح والممتلكات رغم كافة الصعوبات والتحديات”.
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