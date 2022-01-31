إنتخابات 2022 - من رشّح جعجع في المتن؟

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قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع خلال مؤتمر صحافي لإعلان مرشحي المتن في الحزب إنه " كقوات لبنانية من واجبنا قيادة هذا التغيير من المتن بالذات، من خلال وجوه تعود اللبنانيون عليها. وجوه نظيفة، مستقيمة، صلبة، تغييرية. وجوه عملت وستستمر بالعمل لرص الصفوف وتوحيد القوى وتمثيل المتن وكل لبنان بأبهى صورة ممكنة".



وتابع: "من هنا، قررت الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية ترشيح رفيقنا الوزير ملحم رياشي عن المقعد الكاثوليكي في المتن الشمالي ليُكمل المعركة، ومثلما تجسدت الانتفاضة الشعبية في جل الديب، تتجسد أيضا في الخنشارة، وبتغرين، وبيت شباب، وضهور الشوير، وبعبدات والمتن بأكمله، ساحلا ووسطا وجبلا".



ولفت جعجع إلى أن "الهيئة التنفيذية قررت ‏دعم المرشح المستقل لأحد المقاعد المارونية في المتن، رازي الحاج، صاحب الاختصاص والحراك الاجتماعي، وابن بيت عريق بالاستقامة والشفافية وخدمة الناس".