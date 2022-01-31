حجار: رفع مساهمات الدولة مع الجمعيات المتعاقدة مع وزارة الشؤون الإجتماعية الى 400 مليار

A + A -

بيان صادر عن وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور حجّار:

خلال جلسة مناقشة الموازنة في 31 كانون الثاني 2022، دار نقاشٌ حول موضوع الرعاية الاجتماعية ورفع مساهمات الدولة مع الجمعيات المتعاقدة مع وزارة الشؤون الإجتماعية، وتم إقرار تعرفة جديدة وهي التعرفة المقترحة عام 2012 حيث أصبحت قيمتها 400 مليار بعد أن كانت حوالي 175 مليار منذ العام 2011.

يستفيد من هذه الرعاية الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بالأطفال الرضّع، الاطفال الذين لا عائل لهم، الأيتام، الاطفال المعرضين للخطر، المسنين، ذوي الحاجات الخاصة، معالجة المدمنين، النساء المعنّفات وغيرها من الحالات الاجتماعية الصعبة التي تحتاج إلى رعاية ،تأهيل وتعليم.