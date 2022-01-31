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ماذا كشف الاشتراكي عن وقائع انسحاب جنبلاط عن مائدة العشاء الذي جمعته بممثل بهاء الحريري؟

31
JANUARY
2022
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أصدرت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي بياناً يكشف وقائع انسحاب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عن مائدة العشاء الذي جمعته بممثل رجل الأعمال بهاء الحريري، وجاء فيه التالي:

"مع تكرار التصريحات المغلوطة، وآخرها للسيد جيري ماهر، حول اللقاء الذي حصل عام ٢٠١٧ بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وممثل السيد بهاء الحريري صافي كالو، فإنّنا نوضح لمرة أولى وأخيرة ما حصل حينها: بناءً لطلب السيد بهاء الحريري، فإنّ جنبلاط الذي كان قد خضع لعملية جراحية في كتفه في تشرين ثاني ٢٠١٧، استقبل وبحضور زوجته السيدة نورا جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور، السيد صافي كالو، الذي نقل طلباً من بهاء الحريري بأن يتولى جنبلاط إقناع سعد الحريري بالتنحّي عن العمل السياسي لمصلحة شقيقه، وقد استغرب جنبلاط يومها هذا الطلب الخارج عن المنطق والعقل، وانسحب عن مائدة العشاء بسبب غرابة الطلب وآلام العملية الجراحية".

وقالت: "بناءً على هذه الوقائع، فإننا ننفي كلام السيد جيري ماهر عن أن جنبلاط هو من طلب اللقاء، ونضع هذا البيان برسم الرأي العام لمعرفة الحقيقة من دون غيرها".

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